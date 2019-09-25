في اليوم العالمي للصيدلة.. مطالبات لتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير عام الادارة العامة للصيدلة الدكتور منير البرش كافة الجهات المعنية بتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة , والذين تعصف بهم ازمة غير مسبوقة من نقص الأدوية الأساسية والتخصصية في العديد من الأصناف .
وقال البرش خلال فعالية نظمتها الادارة العامة للصيدلة وبالتعاون مع كتلة الصيدلي الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي تحت شعار " دواء آمن وفعال للجميع " , أن مشكلة نقص الأدوية المزمن في وزارة الصحة بسبب الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة الذي بلغ مراحل قاسية , حيث بلغ عدد الاصناف الصفرية في نهاية الشهر المنصرم 262 صنفا دوائيا بنسبة 50 % من قائمة الادوية المتداولة .
ويتابع، أن العجز الدوائي أثر على كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خدمة الكلى والغسيل الدموي والسرطان وكذلك خدمة المناعة والأوبئة والامراض الوراثية , كما أن هناك تناقص في أصناف المهمات الطبية الخاصة بخدمة القسطرة القلبية والقلب المفتوح وخدمة الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة .
وتحدث البرش عن الاستخدامات غير الرشيدة للادوية في أنحاء واسعة من العالم وفي القطاعين العام والخاص , مشيرا الى جهود وزارة الصحة لترشيد استخدام الدواء وخاصة المضادات الحيوية والادوية المراقبة في القطاع الصحي .
وثمن البرش جهود الصيادلة في كافة مرافق وزارة الصحة والذين مثلوا صمام أمان للمنظومة الصحية بغزة وحمايتها من الانهيار .
واكد البرش على التمسك بحقوقنا الوطنية والمهنية والعمل على حمايتها بكل الوسائل النقابية والقانونية المكفولة , والتاكيد على وحدة عمل الوزارة والعمل النقابي لتوحيد كافة الجهود الصيدلانية في فلسطين .
طالب مدير عام الادارة العامة للصيدلة الدكتور منير البرش كافة الجهات المعنية بتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة , والذين تعصف بهم ازمة غير مسبوقة من نقص الأدوية الأساسية والتخصصية في العديد من الأصناف .
وقال البرش خلال فعالية نظمتها الادارة العامة للصيدلة وبالتعاون مع كتلة الصيدلي الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي تحت شعار " دواء آمن وفعال للجميع " , أن مشكلة نقص الأدوية المزمن في وزارة الصحة بسبب الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة الذي بلغ مراحل قاسية , حيث بلغ عدد الاصناف الصفرية في نهاية الشهر المنصرم 262 صنفا دوائيا بنسبة 50 % من قائمة الادوية المتداولة .
ويتابع، أن العجز الدوائي أثر على كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خدمة الكلى والغسيل الدموي والسرطان وكذلك خدمة المناعة والأوبئة والامراض الوراثية , كما أن هناك تناقص في أصناف المهمات الطبية الخاصة بخدمة القسطرة القلبية والقلب المفتوح وخدمة الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة .
وتحدث البرش عن الاستخدامات غير الرشيدة للادوية في أنحاء واسعة من العالم وفي القطاعين العام والخاص , مشيرا الى جهود وزارة الصحة لترشيد استخدام الدواء وخاصة المضادات الحيوية والادوية المراقبة في القطاع الصحي .
وثمن البرش جهود الصيادلة في كافة مرافق وزارة الصحة والذين مثلوا صمام أمان للمنظومة الصحية بغزة وحمايتها من الانهيار .
واكد البرش على التمسك بحقوقنا الوطنية والمهنية والعمل على حمايتها بكل الوسائل النقابية والقانونية المكفولة , والتاكيد على وحدة عمل الوزارة والعمل النقابي لتوحيد كافة الجهود الصيدلانية في فلسطين .
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