في اليوم العالمي للصيدلة.. مطالبات لتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب مدير عام الادارة العامة للصيدلة الدكتور منير البرش كافة الجهات المعنية بتعزيز الأرصدة الدوائية لمرضى قطاع غزة , والذين تعصف بهم ازمة غير مسبوقة من نقص الأدوية الأساسية والتخصصية في العديد من الأصناف .وقال البرش خلال فعالية نظمتها الادارة العامة للصيدلة وبالتعاون مع كتلة الصيدلي الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي تحت شعار " دواء آمن وفعال للجميع " , أن مشكلة نقص الأدوية المزمن في وزارة الصحة بسبب الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة الذي بلغ مراحل قاسية , حيث بلغ عدد الاصناف الصفرية في نهاية الشهر المنصرم 262 صنفا دوائيا بنسبة 50 % من قائمة الادوية المتداولة .ويتابع، أن العجز الدوائي أثر على كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خدمة الكلى والغسيل الدموي والسرطان وكذلك خدمة المناعة والأوبئة والامراض الوراثية , كما أن هناك تناقص في أصناف المهمات الطبية الخاصة بخدمة القسطرة القلبية والقلب المفتوح وخدمة الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة .وتحدث البرش عن الاستخدامات غير الرشيدة للادوية في أنحاء واسعة من العالم وفي القطاعين العام والخاص , مشيرا الى جهود وزارة الصحة لترشيد استخدام الدواء وخاصة المضادات الحيوية والادوية المراقبة في القطاع الصحي .وثمن البرش جهود الصيادلة في كافة مرافق وزارة الصحة والذين مثلوا صمام أمان للمنظومة الصحية بغزة وحمايتها من الانهيار .واكد البرش على التمسك بحقوقنا الوطنية والمهنية والعمل على حمايتها بكل الوسائل النقابية والقانونية المكفولة , والتاكيد على وحدة عمل الوزارة والعمل النقابي لتوحيد كافة الجهود الصيدلانية في فلسطين .