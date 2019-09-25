شؤون فلسطينية

الممثلية الهندية ووزارة الاقتصاد الوطني تنظمان ندوة تجارية لتعزيز التبادل التجاري

الممثلية الهندية ووزارة الاقتصاد الوطني تنظمان ندوة تجارية لتعزيز التبادل التجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، ان محادثات اقتصادية وتجارية تجرى مع الشركاء الدوليين لتعظيم صادرتنا الوطنية واحداث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري في ظل تطور الصناعة والمنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية الكبيرة.

وأشار العسيلي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، خلال ندوة نظمتها الممثلية الهندية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني حول التجارة مع الهند، تعد الأولى، على اهمية رفع حجم التبادل التجاري مع الهند من خلال اقامة شراكات اقتصادية تنسجم مع العلاقة السياسية التاريخية بين البلديين وبما يدعم توجهننا نحو تعظيم صادرتنا الوطنية والانفتاح على الاسواق الدولية.

وجرت الورشة بمدينة رام الله بمشاركة سفير الهند لدى فلسطين السيد سونيل كومار، وحضور عدد من المشاركين من قطاع الأعمال الفلسطيني، بالإضافة لمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مختلف الغرف التجارية الفلسطينية ومستثمرين وشركات من القطاعات التجارية والصناعية.

وأكد العسيلي على امكانية الوصول الى اتفاقيات تفضيلية بين البلدين، وترجمه هذا التعاون بين الجانبين من خلال اتفاقيات في مجالات مختلفة من ضمنها اعتماد المواصفات الفلسطينية عند دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الهندي، لافتا الى ان السوق الهندي فرصة كبيرة لأي مصدر او مصنع.

وشدد العسيلي على اهمية إقامة شراكات بين رجال الاعمال الفلسطينيين ونظرائهم في الهند وبما يشمل الاستيراد المباشر بالإضافة الى اهمية الاستفادة من الخبرة والتجربة الهندية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم التقني.

وأشار العسيلي الى استعداد الجانب الهندي بتسهيل التجارة البينية بين البلدين، معرباً عن شكره للحكومة الهندية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

ومن خلال السياسات والمبادرات التي تقدمها حكومة الهند لتعزيز التبادل التجاري، أكد السفير سونيل كومار على الإمكانيات التجارية الواعدة بين الهند وفلسطين، والسمات المتنوعة للسوق الهندي، وفرص العمل والتسهيلات التي توفرها الهند للشركاء التجاريين الدوليين، بالإضافة إلى الإستثمار والمجالات المتاحة وسبل تعزيزها ضمن سياق البرامج الرائدة التي توفرها الحكومة الهندية، بما في ذلك مبادرة "اصنع في الهند Make in India".

وخلال الندوة، تطرقت المناقشات للوضع التجاري الثنائي القائم حالياً بين البلدين الصديقين، وتم تزويد المشاركون بنسخة الكترونية كتيب "الهند تنمو باطّرادIndia Surging Ahead " يحتوي معلومات شاملة ومفصلة حول مختلف قطاعات الأعمال في الهند، وقائمة بالمواقع الإلكترونية الهامة التي توفر فرصاً تجارية للمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة للتسهيلات الممنوحة لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين.

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