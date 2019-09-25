البطنيجي: وجود المخدرات بالقطاع أصبح نادراً وأسعارها مرتفعة لقلة الكميات









وقال المتحدث باسم الشرطة بقطاع غزة: "استطاعت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن تلقي القبض على أكثر من تاجر مخدرات مطلوب، وتصادر كميات كبيرة من المخدرات وتتلفها، كما أن هناك ملاحقة مستمرة لظاهرة المخدرات".



وأشار إلى أن الشرطة لديها برنامج وخطة تسير عليها منذ بداية عام 2019؛ للحد من ظاهرة المخدرات في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الشرطة بقطاع غزة: "استطاعت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن تلقي القبض على أكثر من تاجر مخدرات مطلوب، وتصادر كميات كبيرة من المخدرات وتتلفها، كما أن هناك ملاحقة مستمرة لظاهرة المخدرات".

وقال البطنيجي لـ"دنيا الوطن": "لا نؤكد على اختفاء المخدرات من قطاع غزة، فكل المجتمعات تعاني من هذه الآفة، ونحن جزء من هذه المجتمعات، ونعاني منها، ولكن لدينا جهود مستمرة، ولا نتوانى عن محاربة هذه المشكلة".