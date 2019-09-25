شؤون فلسطينية

البطنيجي: وجود المخدرات بالقطاع أصبح نادراً وأسعارها مرتفعة لقلة الكميات

البطنيجي: وجود المخدرات بالقطاع أصبح نادراً وأسعارها مرتفعة لقلة الكميات
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك تراجعاً واضحاً في كميات المخدرات في قطاع غزة، بل أصبح وجوده نادراً، لافتاً إلى أن سعرها ارتفع بشكل كبير، لعدم وجودها في الآونة الاخيرة.

وقال البطنيجي لـ"دنيا الوطن": "لا نؤكد على اختفاء المخدرات من قطاع غزة، فكل المجتمعات تعاني من هذه الآفة، ونحن جزء من هذه المجتمعات، ونعاني منها، ولكن لدينا جهود مستمرة، ولا نتوانى عن محاربة هذه المشكلة".

وأشار إلى أن الشرطة لديها برنامج وخطة تسير عليها منذ بداية عام 2019؛ للحد من ظاهرة المخدرات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بقطاع غزة: "استطاعت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن تلقي القبض على أكثر من تاجر مخدرات مطلوب، وتصادر كميات كبيرة من المخدرات وتتلفها، كما أن هناك ملاحقة مستمرة لظاهرة المخدرات".

 

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