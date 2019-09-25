"الثقافة" و(يونسكو) يناقشان جملة قضايا تتعلق بتطوير المشهد الثقافي الفلسطيني

وناقش المجتمعون إطلاق مشروعي "إعادة صياغة السياسات الثقافية" و"مؤشرات الثقافة من أجل التنمية"، والبحث في التعاون المستقبلي المشترك ما بين الوزارة ومكتب (يونسكو) تحديداً فيما يخص الموروث الثقافي غير المادي، وقطاع السينما.



وشدد الوزير أبو سيف على أهمية تطوير العلاقات الثنائية ما بين الوزارة و(يونسكو)، والدور الذي تقوم به اليونسكو في حماية التنوع الثقافي والمشاريع والبرامج الثقافية التي تدعمها، مؤكداً على ضرورة التنسيق الدائم مع المؤسسات الثقافية الشريكة لتنفيذ البرامج على أرض الواقع.



وأكد الوزير أبو سيف أن الوزارة تبذل جهوداً حقيقية للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني من خلال تأسيس بنية تحتية ثقافية، وتشريعية لهذا القطاع، رغم محدودية الإمكانيات المادية.



بدوره أشاد القائم بأعمال مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين جنيد سوروش بالمهنية العالية التي تتمتع بها وزارة الثقافة الفلسطينية، وإيلاء الأولويات للمشاريع ذات الأهمية القصوى للمجتمع الفلسطيني، مؤكداً على بلوغ فلسطين مراتب متقدمة جداً في تقييمات المشاريع الدولية والمحلية في مجال الثقافة والتراث.



رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الثقافة د.عاطف أبو سيف، في مكتبه بمقر الوزارة، ظهر اليوم الأربعاء، وفد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في فلسطين ممثلاً بالقائم بأعمال مدير المكتب جنيد سوروش والوفد المرافق له، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي المشترك.