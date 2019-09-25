نقل 4 أسرى مضربين عن الطعام إلى عزل (سلمون) الجنائي

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية قامت قبل أيام بنقل أربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد أجهزة التشويش، من سجن ريمون إلى عزل سجن "سلمون" الجنائي واحتجازهم بظروف قاسية وصعبة.



ولفتت الهيئة في بيان لها صباح الأربعاء، أن الأسرى هم كل من الأسير محمد رياض أبو تايه، وساجد أبو غلوس ونسيم حمادة وإسماعيل حجازي من القدس والأسير حمزة متروك من مدينة طولكرم.



وقالت إن أكثر من 100 أسير يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من 15 يومًا احتجاجًا على مواصلة إدارة السجون تثبيت أجهزة التشويش في السجون ورفع درجات ترددها إلى مستويات عالية وقاتلة.