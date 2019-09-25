الزعنون يطلع القائم باعمال السفارة السورية على تطورات القضية الفلسطينية





جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتب رئاسة المجلس الوطني في عمان بحضور، نائبه الأب قسطنطين قرمش وعضوي المجلس الوطني عمران الخطيب وبلال القاسم.





وتناول الاجتماع سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، خاصة تنمية العلاقات البرلمانية بين المجلسين الفلسطيني والسوري بما يخدم مصالح الشعبين ، مع التأكيد على اهمية عودة مجلس الشعب السوري للاطلاع بدوره في المحافل البرلمانية العربية ، والتي بدأت بمشاركته في اعمال الاتحاد البرلماني العربي في الاردن.





بدوره أكد شفيق على عمق العلاقات السورية الفلسطينية ، مثمنا مواقف سيادة الاخ الرئيس محمود عباس اتجاه سوريا ، مطلعا الزعنون على اخر المستجدات الميدانية والسياسية في المشهد السوري.





كما أكد الجانبان على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتواصل بين البرلمانيين السوري والفلسطيني، وفتح الافاق التجارية والاقتصادية والمهنية بين البلدين.



رام الله - دنيا الوطناطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، د. شفيق ديوب على اخر التطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها والمشاريع والخطط التي تحاول النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.