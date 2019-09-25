شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة مستوطِنة في عملية طعن غرب رام الله واعتقال المنفذ

شاهد: إصابة مستوطِنة في عملية طعن غرب رام الله واعتقال المنفذ
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404)، بإصابة مستوطِنة (22 عاما)، بجروح طفيفة، في عملية طعن وقعت اليوم الأربعاء، قرب مفترق مستوطنة (مكابيم) غرب مدينة رام الله.

بدورها، أكدت القناة 12 الاسرائيلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت منفذ الطعن، وجاري التحقيق معه.

من جانبها، أكدت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية، أن منفذ العملية فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 14 عاما.


 


 





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