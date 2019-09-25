شؤون فلسطينية

شاهد: إعلامي مصري يهاجم الجهاد الإسلامي والحركة ترد

شاهد: إعلامي مصري يهاجم الجهاد الإسلامي والحركة ترد
حركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
عرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية (MBC مصر) مقاطع فيديو، لما قال إنها "اعترافات لبعض العناصر المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة".

وفي أحد المقاطع، قال الشاب الفلسطيني البالغ عمره (29 عاماً)، إنه "انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات، وإنه جاء بتكليفات من المسؤولين للسفر لمصر لمراقبة الموقف، وذلك قبل يوم من المظاهرات المزعومة"،

وأضاف: "عشان (كي) نبلغ الموقف ونعرف التطورات، عشان نقدر ندعم الثورة".

وقال أديب: إنه دخل مصر من معبر رفح يوم 18 أيلول/سبتمبر 2019، وكان يقيم في أحد فنادق ميدان التحرير، وادعى أنه عثر بحوزته على أوراق بها تعليمات سرية من "سرايا القدس" و(حماس).

من جهتها أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بياناً علّقت فيه على هذه الأنباء.

وقالت في البيان: "طالعنا تلفزيون (mbc مصر) اليوم بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلاً قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري... وأن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة).

وأضافت: "إننا نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي أن الأخ أشرف أسعد طافش هو عضو في الحركة، وقد وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، وكان يريد أن يسافر إلى بلد آخر بهدف الدراسة... وقد تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة (mbc مصر) ليقول بأنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة".

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي: "لذلك إننا نعلن وبكل المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر. لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة".

وأضافت: أيضًا نؤكد أننا لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت. هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع "العدو الصهيوني".

ومن هذا المنطلق طالبت حركة الجهاد الإسلامي، المسؤولين المصريين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل.

 

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