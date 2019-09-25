والد مريض يناشد الوزير الشيخ تسهيل سفره نجله للعلاج

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رام الله - دنيا الوطنناشد والد المريض مؤمن رمزي مسلم من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة الجهات المسؤولة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتسهيل سفره المقرر في نهاية هذا الشهر للعلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة بعد حصوله على تحويلة من دائرة العلاج بالخارج بوزارة الصحة .وأوضح والد المريض مؤمن أن نجله البكر أصيب بخلع في كتفه منذ أكثر من سنتين أثناء تدربه في أحد النوادي حيت أنه رياضي ولاعب كرة سلة وطائرة وهذا أدى الى صعوبة تحريك يده، وان حركها يكون الأمر بصعوبة مع شعوره بألم شديد وكذلك عدم قدرته على حمل أي شيء حتى لو كان خفيفا.وقال مسلم " ان ابني مؤمن (21 عاماً) بحاجة سريعة لاجراء عملية جراحية في مستشفى المقاصد بعد تعذر إجراؤها في مستشفى القدس بغزة.وأضاف أن مستشفى شهداء الاقصى و دائرة العلاج بالخارج خاصة رئيس الدائرة د. زكريا اللوح تفهموا خطورة الحالة وقرروا تحويله الى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.وأشار والد المريض مسلم أن موعد سفره في تاريخ 29 من هذا الشهر وهناك تخوف من تعطيل سفره من قبل الجانب الإسرائيلى تحت حجج واهية لهذا، وجه مناشدة للوزير حسين الشيخ من أجل تسهيل مهمة سفر ابنه البكر مؤمن، حيث أن إصابته أصبحت تسبب له حرجا في جامعته وبين أصدقائه.