ائتلاف تركي ينهي 80% من "قناة الملك عبد الله" في الأردن

وادي العرب - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ائتلاف شركتي (مابا) و(أزالتن) التركيتين، الأربعاء، إنهاء 80% من إجمالي أضخم المشاريع المائية شمالي الأردن، المتمثل بسحب مياه سد "وادي العرب"، لتزويد محافظات الشمال بالمياه.



جاء ذلك وفق ما أدلى به، سردادر حكيم أوغلو، مدير المشروع، في تصريح خاص لوكالة (الأناضول)، مشيراً إلى أننا "أنجزنا ما نسبته 80% من إجمالي المشروع، ونتطلع لأن يكون جاهزاً بشكل كلي في شباط/ فبراير 2020".



وتابع: "مباني المشروع من حيث البناء جاهزة بالكامل، وخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 26 كم متر، لم يتبق منه سوى كيلو متر واحد".



وأضاف: "تم تركيب مضخات المياه إضافة إلى اللوحات الكهربائية، وحاليا نحن في مرحلة الربط ما بين الكهرباء والميكانيك".



وأوضح: "بدأنا فحص الأنابيب الرئيسية وتعبئتها بالمياه، وعند تجهيز المشروع بالكامل في شباط/ فبراير، سنقوم بتشغيل المشروع لمدة عامين، وفق ما نصت عليه الاتفاقية مع الجانب الأردني".



ويتلخص المشروع بنقل مياه سد "وادي العرب" عبر "قناة الملك عبد الله" إلى خزان "زبدة" في مدينة إربد (شمال)، بطاقة استيعابية تصل 45 مليون متر مكعب سنوياً، لتزويد محافظات الشمال بالمياه.



والمحافظات المستهدفة هي "إربد" و"عجلون" و"جرش" و"المفرق"، التي تعاني صعوبة في التزود المائي وتفاقمت بعد اللجوء السوري (بسبب الحرب) المستمر إلى المملكة منذ أكثر من 4 سنوات.



و"وادي العرب" سد مائي يقع في محافظة إربد، وتبلغ سعته التخزينية نحو 20 مليون متر مكعب.



أما "قناة الملك عبدالله" المائية فتمتد لحوالي 110 كم شرقي نهر الأردن، وتتغذى من مياه نهري اليرموك، والزرقاء، وآبار "المخيبة" (شمال)، وأودية أخرى.



يذكر أن أرقام وزارة المياه الأردنية، تشير إلى ارتفاع الطلب على المياه في محافظات الشمال (إربد والمفرق وجرش وعجلون) بنسبة 40%، باعتبارها المناطق الأكثر استضافة للاجئين السوريين.