شؤون فلسطينية

غنيم: الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفقاً للقرار "194"

غنيم: الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفقاً للقرار "194"
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الحكم المحلي، أحمد غنيم، أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية متمسكون بحق العودة للاجئين الفلسطينين وفقاً للقرار "194". 

جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في الندوة الختامية لمشروع تحسين المخيمات (بالسيب) الذي تنفّذه دائرة شؤون اللاجئين وتموله وكالة التعاون الدولي (جايكا) من الحكومة اليابانية.

وشكر غنيم دولة اليابان حكومة وشعباً على الجهود التي تبذلها من أجل تطوير البنى التحتية في الواقع الفلسطيني، كما أكد على أهمية الاستمرار في دعم وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين خاصة في الظروف التي تحاول بها الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على المنظومة الدولية لوقف تمويل وكالة الغوث.

قائلاً: "إن العبث باستقرار منظومة العمل المتعلقة بضمان استمرار قدرة الوكالة على تحمل مسؤولياتها استناداً لقرارات الشرعية الدولية هو أمر خطر يؤثر على الاستقرار في المنطقة".

وشكر غنيم كافة الدول التي لم تخضع للضغط الأمريكي واستمرت في دفع التزاماتها إلى وكالة الغوث لا سيما دولة اليابان التي استمرت في دفع حصتها من تلك الالتزامات أمام النقص المالي الذي تعاني منه الوكالة.

كما ودعا الدول المانحة إلى مزيد من العمل وتمويل المشاريع في المخيمات الفلسطينية لتحسين ظروف الحياة والتي لا تتعارض أبداً مع حق اللاجئين في العودة. مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة الدولية للتنمية (جايكا) في فلسطين بشكل عام وفي المخيمات بشكل خاص.

يذكر أنَّ هذا المشروع بدأ في عام (2017) في مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا والأغوار، ثمَّ انتقل إلى مخيمي عسكر في محافظة نابلس والجلزون في محافظة رام الله والبيرة، وقرَّرت الحكومة اليابانية فيما بعد تعميم المشروع على كافة مخيمات الضفة الغربية ابتداءً من (2020).

وعن طبيعة المشروع أوضح الحضور أنه يقوم على المنهج التشاركي الشمولي لكلّ سكان المخيم بجميع فئاته النسوي والأطفال والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والعمال وأصحاب الحرف وغيرهم، حيث إنَّ جميع فئات المجتمع الموجودة في المخيم تشارك في وضع خطة استراتيجية للمخيم لتحديد احتياجات كلّ فئة على حدى ثم تحديد احتياجات المخيم ككل، ثمَّ يتم التدريب على إجراءات التخطيط التنفيذي من أجل وضع خطة حسب قائمة الأولويات.

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