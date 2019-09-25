التحقيق مستمر.. إيران تعلن إلغاء أمر احتجاز الناقلة البريطانية

ناقلة نفط - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إلغاء أمر احتجاز الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا يوم الأربعاء لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا.



وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي على (تويتر): "تم اليوم الانتهاء من إلغاء أمر احتجاز (ستينا إمبيرو) لكن التحقيق بشأن بعض انتهاكاتها والضرر البيئي لا يزال مفتوحا".



وأضاف: "المالك وقبطان السفينة قدما تعهدا مكتوبا بقبول قرار المحكمة في هذا الشأن"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



واحتجزت القوات الإيرانية الناقلة ستينا إمبيرو في 19 تموز/يوليو بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في آب/أغسطس.