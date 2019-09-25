شؤون فلسطينية

القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى يلتقي وفداً من القنصلية البلجيكية

القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى يلتقي وفداً من القنصلية البلجيكية
رام الله - دنيا الوطن
التقى القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى بغزة، أيمن محمود صبح، اليوم الأربعاء، وفداً من القنصلية البلجيكية بالقدس، يترأسه القنصل العام دانييلا هافن، يرافقها نائبها إيمانويل ريكسون.

وجاء هذا اللقاء، وفق ما ورد لـ"دنيا الوطن"، للإجتماع بخريجي الجامعات البلجيكية والمواطنين البلجيكيين المقيمين في غزة، وكذلك المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية البلجيكية والالتقاء بشخصيات فلسطينية اعتبارية.

رحب أكاديمي بالأقصى نبيل العيلة، بالوفد الزائر والحضور، معرباً عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة مع المملكة البلجيكية، مثمناً دور القنصلية البلجيكية وجهودها في دعم علاقات التبادل ثقافي والأكاديمي بين الجامعات، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في مجالات الدراسات العليا في الجامعات البلجيكية، وذلك لنقل الخبرات من الجامعات البلجيكية إلى فلسطين لتحسين جودة التعليم العالي عن طريق وجود كادر أكاديمي متميز.

ودعا إلى دعم التعليم العالي في فلسطين عن طريق المشاريع البحثية والتنموية، التي تعمل على النهوض بالتعليم في فلسطين.

من جهتها، عبرت القنصل العام البلجيكي هافن، عن شكرها على حسن الاستقبال، ورحبت بالحضور، معبرةً عن سعادتها بحضوره هذا اللقاء، وشكرتهم على استقبالهم في جامعة الأقصى العام الماضي، متمنيه فتح آفاق للتعاون مع الجامعة في المستقبل القريب. 

وتحدث حول القضايا الأخرى التي تخص خريجي الجامعات البلجيكية، وكيفية إيجاد فرص لمنح جامعية في بلجيكا، وكذلك مشاريع تدعم التعليم العالي في فلسطين.

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