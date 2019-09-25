شؤون فلسطينية

القيادي قبها يطالب بدعم الكل الفلسطيني للأسرى

القيادي قبها يطالب بدعم الكل الفلسطيني للأسرى
وزير الأسرى السابق القيادي المهندس المحرر وصفي قبها
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الأسرى الأسبق، القيادي المهندس المحرر وصفي قبها، بضرورة دعم الكل الفلسطيني للأسرى وقضاياهم، وخاصة المضربين عن الطعام.

وأكد قبها في تعقيب له على انتصار المهندس الأسير سلطان خلوف، أن الأسرى عودونا على انتزاع حقوقهم من بين أنياب السجان.

وأضاف: "هذه الحقيقة المجردة بدون رتوش، الشباب الفلسطيني المجاهد علمونا الانتصار أو الشهادة، كما علمونا كيف يُلاطم الكف الفلسطيني مخرز الاحتلال والكيان الغاصب لأرضنا، وعلمونا كيف تُنتَزع الحياة من فم الموت، وعلمونا أن الحقوق تُنتزع ولا تُستجدى، وعلمونا كيف تكون أقصر الطرق للحرية".

وتابع "نقول إلى القابعين بين جدران بيوتهم، من مسؤولين وكوادر وكل أطياف شعبنا: أخرجوا إلى الشمس، احملوا همَّ شعبكم ووطنكم، ساندوا وادعموا الأسرى وقضاياهم، لا تبخلوا عليهم بساعات قليلة أسبوعياً، وبدلاً من الاستغراق في الترف الفكري والتحليل السياسي، اعلموا أن هناك شعب، وهناك وطن، وهناك قضية، وهناك أسرى ينتظرون منكم كلمة".

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