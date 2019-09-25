طفل يُعاني من تسوس عظام الأذن يُناشد أهل الخير توفير تكاليف السفر للعلاج





يُعاني محمد من ضعف في السمع، بسبب إصابته بتسوس عظم أذنيه، وأجريت له زراعة طبلات لكلا الأذنين، كما يُعاني من التهابات مُزمنة.





مؤخراً، تم تحويل محمد إلى مصر لاستكمال العلاج، لكن عائلته لا تمتلك ثمن مصاريف السفر والإقامة هناك.





واضطرت والدته لبيع أجزاء من أثاث المنزل لعمل جوزات السفر، ولم تُكمل بعد المبلغ المطلوب.





حيث يعمل والد محمد كعامل نظافة براتب شهري لا يتعدى الـ450 شيكل، كما أنه لا يعمل دائماً، حسب ظروف المصنع الذي يعمل به.





تُناشد والدة محمد عبر (دنيا الوطن) أهل الخير بتوفير ثمن المواصلات والمصاريف وإيجار المسكن لرحلة علاج طفلها.





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رام الله - دنيا الوطنتقف والدة الطفل محمد معتز طافش (8 سنوات)، عاجزةً أمام آلام طفلها الصغير الذي يُعاني منذ كان عمره عامين فقط.