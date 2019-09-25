حركة حماس تصدر بياناً بشأن كلمة الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الرئيس عباس أثناء إلقاء كلمة في الأمم المتحدة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً اليوم الأربعاء، بشأن كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، المقررة غداً الخميس.



وقالت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تتابع حركة حماس مجريات القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الدائرة حالياً في نيويورك، وكلمات السادة الرؤساء، والتي اشتمل بعضها على مضامين مهمة، متعلقة بالقضية الفلسطينية".



وتابعت: "في ضوء ما يُنتظر من خطاب للسيد أبو مازن أمام هذ المحفل الدولي، فإننا نؤكد في حركة حماس على أهمية تسلح رئيس السلطة بالوحدة الوطنية قبل مواجهة رؤساء العالم، إذ إن الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة هي الضمان الوحيد والأساس لإقناع العالم بمساندة حقوق شعبنا، وسعيه نحو الحرية والاستقلال".



وأضافت: "لذلك فقد آن الأوان لرئاسة السلطة، لتعلن للعالم تحللها من اتفاق (أوسلو) الكارثي، بعد 25 عاماً من الوهم السياسي الذي لم يجلب لشعبنا سوى المزيد من المعاناة ونهب الأراضي وتدنيس المقدسات، وليكن الخطاب الأممي فرصة لتذكير العالم بمعاناة شعبنا التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأمريكي المتواصل له على حساب حقوق شعبنا، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على تراب فلسطين الطاهر، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها، وتحرير جميع الأسرى الذين يخوضون حالياً معركة كبرى بأمعائهم الخاوية ضد الإجراءات الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضدهم، وحماية القدس من التهويد والتهجير، وإلغاء القرار الأمريكي حولها، خاصة في ظل القرارات الصهيونية الخطيرة بمضاعفة الاستيطان وضم الأغوار، وإنهاء الحصار على غزة الذي يجوع مليونين من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، والاعتراف بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة التي كفلها القانون الدولي للشعوب التي تحت الاحتلال".



وقالت حماس: إن رئاسة السلطة، مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بمصارحة العالم بحقيقة السراب المسمى بعملية السلام والتسوية التي وضعت نفسها فيه بمساندة رؤساء العالم الذين تخاطبهم اليوم، ليكون واضحاً لكل زعماء الدول أن شعبنا قد سئم من هذا التواطؤ العالمي مع "العدو الصهيوني"، ومن عجز الأمم المتحدة من تطبيق أي قرار أو موقف اتخذته لصالح شعبنا على مدار عشرات السنين الماضية، وفق تعبيرها.



كما طالبت حماس السلطة بالتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة بين الكل الوطني، وتكون منطلقاً لمواجهة الاحتلال، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.