عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان
رئيس الوزراء العراقي والملك السعودي
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين السعوديين.

وذكرت قناة (العربية) المقربة من العائلة المالكة في السعودية: أن الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى عبد المهدي في جدة.

وكان مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، أكد أن الأخير سيطرح خلال زيارته للسعودية مقترحاً للحوار مع إيران.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المصدر: إن "مقترح عبد المهدي يتلخص بالطلب من السعودية الجلوس إلى طاولة حوار مع إيران لتخفيف التوتر في المنطقة"، مبيناً أن "عبد المهدي حصل على موافقة إيرانية بهذا الخصوص".

وأضاف أن "مقترح عبد المهدي، يأتي ضمن مساعي العراق لتخفيف التوتر في المنطقة، وإبعاد الخطر عنها".

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيقوم اليوم الأربعاء، بزيارة قصيرة إلى السعودية، تستغرق عدة ساعات.

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

فرنسا تُعيد إلى المملكة المغربية قطعًا أثرية تعود لما قبل التاريخ

فرنسا تُعيد إلى المملكة المغربية قطعًا أثرية تعود لما قبل التاريخ

إعصار (هيكا) يضرب سلطنة عمان

إعصار (هيكا) يضرب سلطنة عمان

لافروف يلتقي نظيره السعودي في نيويورك ويبحث معه ملفات ساخنة

لافروف يلتقي نظيره السعودي في نيويورك ويبحث معه ملفات ساخنة

القضاء الجزائري يُصدر أحكامه ضد شقيق بوتفليقة ومسؤولين

القضاء الجزائري يُصدر أحكامه ضد شقيق بوتفليقة ومسؤولين

الملك عبدالله: استمرار الاحتلال الإسرائيلي مأساة أخلاقية عالمية وحل الدولة الواحدة عنصري

الملك عبدالله: استمرار الاحتلال الإسرائيلي مأساة أخلاقية عالمية وحل الدولة الواحدة عنصري

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الصحة: 4961 صيدلانياً مزاولاً و1078 صيدلية في الضفة الغربية

الصحة: 4961 صيدلانياً مزاولاً و1078 صيدلية في الضفة الغربية

منوعات

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

موقف محرج لـ&#34;دانا حمدان&#34; بـ&#34;الجونة&#34;.. وميس تتدخل

موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً