رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي والملك السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

وصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين السعوديين.



وذكرت قناة (العربية) المقربة من العائلة المالكة في السعودية: أن الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى عبد المهدي في جدة.



وكان مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، أكد أن الأخير سيطرح خلال زيارته للسعودية مقترحاً للحوار مع إيران.



ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المصدر: إن "مقترح عبد المهدي يتلخص بالطلب من السعودية الجلوس إلى طاولة حوار مع إيران لتخفيف التوتر في المنطقة"، مبيناً أن "عبد المهدي حصل على موافقة إيرانية بهذا الخصوص".



وأضاف أن "مقترح عبد المهدي، يأتي ضمن مساعي العراق لتخفيف التوتر في المنطقة، وإبعاد الخطر عنها".



وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيقوم اليوم الأربعاء، بزيارة قصيرة إلى السعودية، تستغرق عدة ساعات.