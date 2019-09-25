دولي

البرلمان البريطاني يستأنف جلساته غداة قرار المحكمة العليا إبطال تعليق أعماله

البرلمان البريطاني يستأنف جلساته غداة قرار المحكمة العليا إبطال تعليق أعماله
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
استأنف البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، جلساته غداة قرار المحكمة العليا، إبطال تعليق أعماله.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عاد إلى بلاده يوم الأربعاء، بعدما قضت المحكمة، بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني.

ولم يتضح ما سيحدث بعد ذلك، إذ يقاوم جونسون دعوات من بعض خصومه السياسيين للاستقالة في حين أن حزب العمال المعارض هو نفسه منقسم بشدة بخصوص الخروج، ويبدو أنه متردد إزاء بدء تحرك لسحب الثقة في محاولة لإزاحة جونسون عن المشهد.

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال يوم الأربعاء: إن الدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من جونسون لن تكون مناسبة قبل تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأشار كوربين في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إلى أن درء الخروج دون اتفاق، يأتي في مقدمة أولوياته، مضيفاً أنه سيكون سعيداً بإجراء انتخابات بمجرد ضمان ألا تخرج بريطانيا من التكتل دون ترتيب.

وذكر، أنه يتعين على جونسون الاعتذار للملكة إليزابيث، وللشعب البريطاني، عن قراره تعليق البرلمان.

أخبار ذات صلة

ليبرمان يدعو نتنياهو لإبداء مرونة في المفاوضات مع (أزرق أبيض)

ليبرمان يدعو نتنياهو لإبداء مرونة في المفاوضات مع (أزرق أبيض)

ليبرمان: لا أُنسق مع أزرق أبيض أو الليكود لأن مواقفي واضحة

ليبرمان: لا أُنسق مع أزرق أبيض أو الليكود لأن مواقفي واضحة

(يسرائيل هيوم): الليكود يُريد التناوب وتقسيم الحقائب الوزارية مع أزرق أبيض

(يسرائيل هيوم): الليكود يُريد التناوب وتقسيم الحقائب الوزارية مع أزرق أبيض

جرحى في هجوم استهدف حافلة للشرطة بولاية أضنة التركية

جرحى في هجوم استهدف حافلة للشرطة بولاية أضنة التركية

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيساً

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيساً

شينزو آبي: هجمات أرامكو خسيسة وتختطف نظام العالم الاقتصادي

شينزو آبي: هجمات أرامكو خسيسة وتختطف نظام العالم الاقتصادي

بومبيو: إيران أكبر تهديد للسلام والأمن في العالم

بومبيو: إيران أكبر تهديد للسلام والأمن في العالم

حكومة وحدة بين غانتس ونتنياهو.. من سيبدأ الفترة الرئاسية الأولى؟

حكومة وحدة بين غانتس ونتنياهو.. من سيبدأ الفترة الرئاسية الأولى؟

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

طفل يُعاني من تسوس عظام الأذن يُناشد أهل الخير توفير تكاليف السفر للعلاج

طفل يُعاني من تسوس عظام الأذن يُناشد أهل الخير توفير تكاليف السفر للعلاج

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

منوعات

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

موقف محرج لـ&#34;دانا حمدان&#34; بـ&#34;الجونة&#34;.. وميس تتدخل

موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً