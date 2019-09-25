البرلمان البريطاني يستأنف جلساته غداة قرار المحكمة العليا إبطال تعليق أعماله

مجلس العموم البريطاني

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رام الله - دنيا الوطن

استأنف البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، جلساته غداة قرار المحكمة العليا، إبطال تعليق أعماله.



وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عاد إلى بلاده يوم الأربعاء، بعدما قضت المحكمة، بأن قراره تعليق عمل البرلمان غير قانوني.



ولم يتضح ما سيحدث بعد ذلك، إذ يقاوم جونسون دعوات من بعض خصومه السياسيين للاستقالة في حين أن حزب العمال المعارض هو نفسه منقسم بشدة بخصوص الخروج، ويبدو أنه متردد إزاء بدء تحرك لسحب الثقة في محاولة لإزاحة جونسون عن المشهد.



وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال يوم الأربعاء: إن الدعوة إلى التصويت على سحب الثقة من جونسون لن تكون مناسبة قبل تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأشار كوربين في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إلى أن درء الخروج دون اتفاق، يأتي في مقدمة أولوياته، مضيفاً أنه سيكون سعيداً بإجراء انتخابات بمجرد ضمان ألا تخرج بريطانيا من التكتل دون ترتيب.



وذكر، أنه يتعين على جونسون الاعتذار للملكة إليزابيث، وللشعب البريطاني، عن قراره تعليق البرلمان.