بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية جباليا النزلة بعقد دورة تدريبية لموظفيها بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بهدف تعريف الموظفين على مدونة السلوك للموظفين العموميين.وتأتي هذه الدورة امتداداً للبرامج والمشروعات التي تقدمها البلدية ضمن خطتها التطويرية والتنموية للنهوض بأداء موظفيها من خلال تطوير قدراتهم الذاتية والمهنية والإدارية، وتساعد في توفير بيئة آمنة وصحية من شأنها تعزيز العلاقة بين الموظفين أنفسهم، وبين الموظفين والمواطنين من جهة أخرى.وتعد مدونة سلوك الموظف مجموعة من المبادئ والمعايير الإرشادية التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والمساءلة داخل البلدية وتعزيز روابط العلاقة بين الموظفين فيما بينهم من خلال معرفة واجبات الموظف ومسؤلياته العامة وتعزيزالسلوك في التعامل مع الاخرين وصولا للمستوى الرفيع الذي يتوقعه المواطنون، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية لمواطنيها بما يتماشى مع القانون واللوائح الداخلية.كما تهدف المدونة إلى توعية الموظف إدارياً، وبصفة خاصة بما يتعلق بإلمامه بجميع واجباته ومسؤولياته، والتقيد بتنفيذ التوجيهات والتعليمات والقرارات وفق التسلسل الهيكلي الإداري المتبع داخل البلدية واحترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة موضوعية، دون تمييز والامتناع عنالقيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب حقيقي بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولية ومهام الموظف من جهة أخرى، وذلك كله بهدف الوصول إلى مستوى الشفافية والموضوعية ومساواة، لتقديم أفضل الخدمات.