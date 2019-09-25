لأول مرة في تاريخها.. قيادي بالجهاد يشارك بجلسة المجلس التشريعي بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

شارك القيادي في حركة حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش، اليوم الأربعاء، في جلسة المجلس التشريعي بقطاع غزة.



وقد عرّف أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، خالد البطش بأنه رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد أكد قبل عدة أسابيع، أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات عامة، تشريعية، خلال تسة أشهر، ولكن مشاركة الجهاد الاسلامي، اليوم الأربعاء، هي الاولى من نوعها، منذ تأسيس المجلس التشريعي.



حيث ألقى البطش كلمة خلال الجلسة، تحدث فيها عن موضوع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، موجهاً التحية الى الأسير الشهيد بسام السايح، والاسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم خالد قعدان واحمد غنام، وكل الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال.



وقال: "إننا في معركة مع الاحتلال ولم تنته بعد، حيث دفع شعبنا عشرات الشهداء والاسرى، فالمعركة مفتوحة وتضحياتها كبيرة"، مضيفا: "واجبنا ان نحمي اسرانا، وأن نعامل الاحتلال بالمثل، ويجب ان يشعر بمرارة الأسر، وهذا ما قامت به المقاومة منذ سنوات طويلة".



وتابع البطش: "يجب اعتقال المستوطنين وجنود الاحتلال، والتعامل بالمثل في ملفات الأسرى"، موضحا أن المطلوب لمواجهة التغول الاسرائيلي على الاسرى الفلسطيني، هو التحرك الشعبي في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة والقدس وكل مكان.



وشدد البطش على ضرورة التحرك الدبلوماسي، لمناصرة الاسرى الفلسطينيين، وتحرك قضيتهم في كل المحافل، منوها إلى أنه عندما اعتقل جلعاد شاليط لم يأت وفدا الى فلسطين الا وتكلم عن موضوع هذا الاسير الاسرائيلي، وبالتالي لماذا لا تتحدث جامعة الدول العربية عن موضوع الاسرى.



في سياق ذي صلة، شدد البطش على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، للاسراع في اطلاق سراح الأسرى، كما لابد من سرعة من انجاز صفقة تبادل للأسرى، مشيرا إلى أن الذي يعيق اتمام هذه الصفقة هو الاحتلال الاسرائيلي.



وتعتبر الجهاد الاسلامي، هي الفصيل الوحيد الذي لم يشارك في أي جلسة من جلسات المجلس التشريعي، منذ تأسيسه، كما أنها رفضت خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2006.