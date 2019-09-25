عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس



واستعرضت عشراوي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصاً في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيساوية، والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشئات والتي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.



وطالبت عشراوي في ختام بيانها، المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والإنسانية، وترجمة إداناته إلى تحرك جاد وفاعل، والتدخل باتجاه لجم دولة الاحتلال، ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها بدعم من الإدارة الأمريكية.

وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية: "إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته".