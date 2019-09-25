الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

تنظيم الدولة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء: إنها قتلت 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم الدولة، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا، خلال أقل من أسبوع.



ونُفذ الهجوم يوم الثلاثاء في أعقاب ضربة يوم 19 أيلول/ سبتمبر، قالت الولايات المتحدة، إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال الميجر جنرال وليام جايلر، مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا: "نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي تنظيم الدولة، وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي".