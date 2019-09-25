اتفاق بين اتحاد المقاولين بغزة و(أونروا) على رفع المقاطعة

رام الله - دنيا الوطناتفق اتحاد المقاولين بغزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على وقف مقاطعة عطاءات الوكالة مقابل السماح للشركات بالاندماج للمشاركة في عطاءات (أونروا).وشدّد رئيس اتحاد المقاولين بغزة، أسامة كحيل على ضرورة إتاحة الفرصة لكل شركات المقاولات للمشاركة في عطاءات وكالة الغوث، بما يضمن إنجاز المشاريع على الوجه المطلوب.وأضاف كحيل: أن رفع المقاطعة يستمر لمدة ثلاثة أشهر من الآن حتى نهاية العام الجاري، وبعد ذلك يخضع الإجراء للتقييم من قبل الاتحاد والهيئة العامة للمقاولين.ويسمح الاتفاق باندماج بـ(ائتلاف) شركتي مقاولات أو أكثر للمشاركة في عطاءات مشاريع (أونروا)، بما يسمح باستفادة كافة المقاولين من العطاءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.وأكد اتحاد المقاولين أن إجراءاته النقابية ليست عدمية، بل تسعى للتوازن بين حقوق شركات المقاولات ومصالح الأطراف مع تغليب المصلحة العامة للجميع وضمان استمرار المشاريع والتنمية بما لا يضر بمصالح أي طرف.وجرت المباحثات بين الطرفين في مقر اتحاد المقاولين، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ووفد من الوكالة، شارك فيه رئيس دائرة المشتريات والمشاريع، جون لوبر والمهندس رفيق عابد، مدير وحدة الهندسة في (أونروا).