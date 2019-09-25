شؤون فلسطينية

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال
رام الله - دنيا الوطن
طالت اعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، 17 مواطناً من الضفة والقدس، بينهم طلبة من جامعة بيرزيت وسيدة، وخمسة أطفال.

وأفادت مصادر، أنه جرى اعتقال خمسة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طفلان وسيدة، وهم: محمود يوسف ماضي (15 عاماً) وهو شقيق الشهيد عمر ماضي، وقتيبة عماد الراعي (13 عاماً)، وطارق محمود طميزي، والسيدة فيروز رسمي أبو رعية (41 عاماً) وهي أم وتعمل مُدرسة.

وفي السياق، جرى اعتقال نظام سامي مطير بعد مداهمة مكان سكنه في بيرزيت، وهو من سكان بلدة دورا، كما تم اعتقال الطفل سيف نادر خميس (14 عاماً) من بيت لحم.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مقدسيين بينهم وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتقال، كما واستدعت محافظ القدس عدنان غيث، وجرى اعتقال ثلاثة شبان، وهم: خضر العجلوني، ويعقوب الدباغ، وهشام البشيتي.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال عبد الرحمن دويكات، وخالد جمال الحلبي، وحمدي علام خشانة، ومن جنين، أسامة جهاد أبو صويص (18 عاماً)، حيث جرى اعتقاله من محكمة "سالم" العسكرية.

وأما من قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين جبريل أحمد جبريل (16 عاماً)، وعبد الرحمن إياد (16 عاماً) وكلاهما من محافظة قلقيلية، والمواطن مجدي عبد القادر عويدات من أريحا.

أخبار ذات صلة

طفل يُعاني من تسوس عظام الأذن يُناشد أهل الخير توفير تكاليف السفر للعلاج

طفل يُعاني من تسوس عظام الأذن يُناشد أهل الخير توفير تكاليف السفر للعلاج

الأمير النائم طويلاً.. مهند في سُبات عميق منذ عامين ومبلغ كبير قد يُنقذ حياته

الأمير النائم طويلاً.. مهند في سُبات عميق منذ عامين ومبلغ كبير قد يُنقذ حياته

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

اتفاق بين اتحاد المقاولين بغزة و(أونروا) على رفع المقاطعة

اتفاق بين اتحاد المقاولين بغزة و(أونروا) على رفع المقاطعة

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

بحر: نُطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

سُرعة التشخيص والدقة العالية تُنقذ حياة عشرينية في مجمع ناصر بخانيونس

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

بالشراكة مع أمان.. بلدية جباليا النزلة تُدرب موظفيها على مدونة السلوك 

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

عشراوي: استهداف القيادات المقدسية المنظم جزء من العدوان على القدس

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الصحة: 4961 صيدلانياً مزاولاً و1078 صيدلية في الضفة الغربية

الصحة: 4961 صيدلانياً مزاولاً و1078 صيدلية في الضفة الغربية

منوعات

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

مارلين مونرو وجون كيندي.. خفايا جديدة تُكشف للعلن عن العلاقة السرّية

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: 5 لقطات محرجة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

موقف محرج لـ&#34;دانا حمدان&#34; بـ&#34;الجونة&#34;.. وميس تتدخل

موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الأورومتوسطي: آلاف اللاجئين يتكدسون بمعسكرات الاحتجاز في اليونان وإيطاليا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

الجيش الأمريكي يُعلن مقتل 11 متشدداً بضربة جوية جنوب ليبيا

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً

شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً