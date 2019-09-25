17 معتقلاً خلال الليلة الماضية واليوم بينهم سيدة وأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

طالت اعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، 17 مواطناً من الضفة والقدس، بينهم طلبة من جامعة بيرزيت وسيدة، وخمسة أطفال.



وأفادت مصادر، أنه جرى اعتقال خمسة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طفلان وسيدة، وهم: محمود يوسف ماضي (15 عاماً) وهو شقيق الشهيد عمر ماضي، وقتيبة عماد الراعي (13 عاماً)، وطارق محمود طميزي، والسيدة فيروز رسمي أبو رعية (41 عاماً) وهي أم وتعمل مُدرسة.



وفي السياق، جرى اعتقال نظام سامي مطير بعد مداهمة مكان سكنه في بيرزيت، وهو من سكان بلدة دورا، كما تم اعتقال الطفل سيف نادر خميس (14 عاماً) من بيت لحم.



ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مقدسيين بينهم وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتقال، كما واستدعت محافظ القدس عدنان غيث، وجرى اعتقال ثلاثة شبان، وهم: خضر العجلوني، ويعقوب الدباغ، وهشام البشيتي.



ومن نابلس، اعتقل الاحتلال عبد الرحمن دويكات، وخالد جمال الحلبي، وحمدي علام خشانة، ومن جنين، أسامة جهاد أبو صويص (18 عاماً)، حيث جرى اعتقاله من محكمة "سالم" العسكرية.



وأما من قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين جبريل أحمد جبريل (16 عاماً)، وعبد الرحمن إياد (16 عاماً) وكلاهما من محافظة قلقيلية، والمواطن مجدي عبد القادر عويدات من أريحا.