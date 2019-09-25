الصحة بغزة بصدد تجهيز عيادة داخل مستشفياتها لمتابعة الأطفال حديثي الولادة





وأشار إلى أن العيادة ستعمل مرة واحدة أسبوعياً، وقابلة للزيادة، بحيث يكون معدل المكوث بالعيادة ثلاث ساعات ونصف فقط، بمعدل زمني من (15- 45) دقيقة حسب احتياج حالة الطفل المريض لمتابعته في جانب التطور في الأعصاب، لافتاً إلى أن عدد المترددين في اليوم الواحد لا يزيد عن ستة أطفال.



ويضيف:"سيكون هناك أرشيف وملف طبي لكل طفل يدون فيه معلومات واضحة حول تاريخ مرضه والفحص السريري والفحوصات الأخرى المخبرية أو الأشعة التشخيصية.



يذكر، أن لجنة الحضانات في قطاع غزة برئاسة البرقوني،عقدت اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، بحضور مدير الدائرة الطبية د. أحمد شتات، وذلك في قاعة (الفيديو كنفرس) بالمجمع الإداري لوزارة الصحة، لوضع التوصيات الأخيرة لتجهيز عيادة لمتابعة الأطفال حديثي الولادة، وآليات تسجيل دخول الأطفال والوفيات، إلى جانب وضع الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمستهلكات الطبية والمعيقات التي من المحتمل مواجهتها في العمل، والتأكيد على تنفيذ جانب التدريب العملي في حضانة مستشفى شهداء الأقصى.





إلى دعمها بممرض أو ممرضة بمؤهل بكالوريوس تمريض وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في أقسام الحضانة وأقسام الأطفال.وأشار إلى أن العيادة ستعمل مرة واحدة أسبوعياً، وقابلة للزيادة، بحيث يكون معدل المكوث بالعيادة ثلاث ساعات ونصف فقط، بمعدل زمني من (15- 45) دقيقة حسب احتياج حالة الطفل المريض لمتابعته في جانب التطور في الأعصاب، لافتاً إلى أن عدد المترددين في اليوم الواحد لا يزيد عن ستة أطفال.ويضيف:"سيكون هناك أرشيف وملف طبي لكل طفل يدون فيه معلومات واضحة حول تاريخ مرضه والفحص السريري والفحوصات الأخرى المخبرية أو الأشعة التشخيصية.يذكر، أن لجنة الحضانات في قطاع غزة برئاسة البرقوني،عقدت اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، بحضور مدير الدائرة الطبية د. أحمد شتات، وذلك في قاعة (الفيديو كنفرس) بالمجمع الإداري لوزارة الصحة، لوضع التوصيات الأخيرة لتجهيز عيادة لمتابعة الأطفال حديثي الولادة، وآليات تسجيل دخول الأطفال والوفيات، إلى جانب وضع الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمستهلكات الطبية والمعيقات التي من المحتمل مواجهتها في العمل، والتأكيد على تنفيذ جانب التدريب العملي في حضانة مستشفى شهداء الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنأفاد الدكتور نبيل البرقوني، رئيس لجنة الحضانات (GNN) بقطاع غزة، أن وزارة الصحة بصدد تجهيز عيادة لمتابعة الأطفال حديثي الولادة في مستشفياتها التي تقدم خدمة الحضانة.وأوضح البرقوني، خلال لقاء اعلامي اليوم، أن الهدف من افتتاح هذه العيادة، هو متابعة الأطفال حديثي الولادة، وخاصة متابعة التطور العقلي والعصبي للأطفال، الذين دخلوا الحضانات سواءً أطفال خدج أو أطفال خرجوا من أقسام بعد الولادة، ولديهم مشاكل تمت معالجتها، وأيضاً الأطفال الذين مكثوا فترة طويلة في العناية المكثفة.وذكر أن البدء بالعمل في العيادة، سيكون عبر مرحلتين: الأولى كتابة نموذج متابعة الطفل والهدف من المتابعة، وتحديد موعد للعيادة، وذلك بمجرد خروج الطفل حديث الولادة من الحضانة أو من أقسام بعد الولادة.ويضيف البرقوني:"سيتم متابعة طفل حديث الولادة بشكل روتيني من ناحية الفحص السريري و متابعة سبب دخوله للحضانة منذ البداية، إلى جانب متابعة تطور النمو الجسماني والاصفرار وارتجاع المريء والتشنجات.ويشير الى المرحلة الثانية، التي سيتم فيها متابعة الطفل من ناحية تطور الأعصاب عند خروج الطفل من الحضانة، وخاصة الأطفال المعرضين لمشكلة في الدماغ، إلى جانب استخدام طرق رصد تطور النواحي العصبية في العيادة، منوهاً إلى أنه سيتم تدريب الطاقم الذي سيعمل بالعيادة من خلال تنفيذ دورات تدريبية.وحول الاحتياجات اللازمة لتجهيز العيادة، ذكر البرقوني، أن العيادة ستضم وحدة الحضانات في جميع حضانات قطاع غزة، وطاقم طبي مكون من طبيب استشاري أو طبيب متدرب في البورد الفلسطينى، أو طبيب حاصل على درجة الماجستير في طب الأطفال ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة