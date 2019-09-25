طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الخميس.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الخميس.
وقالت الوزارة: إن السفر للمتبقي من الحافلة العاشرة، بالإضافة إلى الحافلتين، الحادية عشرة، والثانية عشرة، حتى الرقم (50) من كشف (9/18).
وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرةً إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرةً إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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