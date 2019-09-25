سفارة فلسطين في أوزبكستان تُشارك بمهرجان ثقافات الدول والأطعمة الشعبية



تميز الجناح الفلسطيني بعرض صور فوتوغرافية عن القدس والمدن الفلسطينية، وزين بالمطرزات والملبوسات التراثية، كما تم توزيع الكوفية الفلسطينية على الزوار، وعرض المأكولات الشعبية الفلسطينية التي تعبر عن تاريخ فلسطين وعراقة مطبخها والذي يمتد لجذور التاريخ، وقد أبدى الزوار إعجابهم بالمأكولات الشعبية الفلسطينية، وتبادلوا ارتداء الأثواب التراثية وإلتقاط الصور التذكارية بها.



وتأتي مشاركة دولة فلسطين في هذا المهرجان من باب الحرص على تعزيز الوجود الفلسطيني، والتأكيد على الهوية الفلسطينية وخصوصاً في ظل حرب التهويد، وسرقة وتزوير التاريخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وفي نهاية المهرجان، تم تكريم سفير دولة فلسطين محمد ترشحاني، على المشاركة الفعالة لدولة فلسطين في هذا المهرجان الدولي، حيث حاز الجناح الفلسطيني على المركز الأول في العرض والتزيين، ومن ثم تنوع المأكولات الشعبية.



يذكر، أن المهرجان يُعقد سنوياً، ويزوره الآلاف من المهتمين بالثقافات والأطعمة المتعددة، هو ملتقى سنوي، تشارك فيه السفارات ومؤسسات المجتمع المدني، ويشهد صخباً إعلامياً وحضوراً متميزاً، وقد شارك أيضاً في المهرجان فرق فنية أوزبكية من مختلف المدن الأوزبكية.

رام الله - دنيا الوطنشاركت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أوزبكستان وآسيا الوسطى، في مهرجان الثقافات والأطعمة الشعبية الذي نظمته هيئة الخدمات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكية، بحضور السفارات والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة وإعلاميين وصحفيين، ومؤسسات المجتمع المدني في جمهورية أوزبكستان.