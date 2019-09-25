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شؤون فلسطينية

انطلاق البطولة الرابعة لكاس "فلسطين حرة" بالملاكمة للناشئين في جنوب أفريقيا

انطلاق البطولة الرابعة لكاس "فلسطين حرة" بالملاكمة للناشئين في جنوب أفريقيا
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت بطولة كأس "فلسطين حرة" في الملاكمة للناشئين في جنوب أفريقيا، للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة 15 نادياً محلياً من مقاطعات ومدن مختلفة فى جنوب أفريقيا، تحت رعاية سفارة دولة فلسطين، وبشراكة بلدية املاشيني، والمجلس الرياضي لمقاطعة خاوتنج، ومؤسسة أحمد كاترادا وحركة المقاطعة (BDS) بحضور رئيسة بلدية المدينة السيدة لينا ماتجالي.

تميزت جولات البطولة بالمنافسة القوية بين اللاعبين الذين أظهروا روح قتالية ومهارة عالية، كذلك كان هناك مشاركة فاعلة من الحضور، وتشجيع كبير للاعبين.

وفي كلمتها، عبرت ماتجالي عن شكرها لسفارة دولة فلسطين لرعايتها وتنظيمها لهذه البطولة المهمة، التى تعمل على تطوير الشباب الجنوب أفريقي فى رياضة الملاكمة وتصقل فكرهم الرياضي، وأكدت على أن شراكتهم فى هذه البطولة تنبع من إلتزامهم وتضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، وتطرقت إلى عمق العلاقة التاريخية بين منظمة التحرير الفلسطينة وحزب المؤتمر الأفريقي (ANC) التى لن تتراجع يوماً وستزدهر بقيام الدولة الفلسطينية.

بدوره، شكر سكرتير أول في السفارة حسونة الدريملي، رئيسة البلدية السيدة ماتجالي على استضافتهم لهذه البطولة، وحضورها المميز، مؤكداً على متانة العلاقة بين البلدين، وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي فى إطارتعزيز الوعي السياسي عن القضية الفلسطينية أولاً وبمناسبة الإحتفال بعيد مولد القائد العظيم نيلسون مانديلا ثانياً، الذي ستبقى جملته الشهيرة "لن تكتمل حرية جنوب أفريقيا إلا بتحرير فلسطين" هي إرث تركه القائد للشعب الجنوب أفريقي تتناقله الاجيال مخاطباً فيها أصحاب الضمائر الحية بالوقوف مع القضية الفلسطينية العادلة، لذلك تحمل الميدالية التى توج فيها الفائزون شعار دولة فلسطين وصورة القائد العظيم نيلسون مانديلا.

كما أكد الدريملي في كلمته التي افتتحت بها البطولة عن أهمية تعزيز العلاقات بين الشباب الجنوب أفريقي والفلسطيني فى جميع المجالات، وتطرق إلى قضية الأطفال الفلسطينين الذين يعانون من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية، وأشار إلى قضية الأطفال الأسرى، وأهمية العمل على دعمهم بشتى الطرق لضمان حريتهم والعودة إلى أهلهم سالمين.

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