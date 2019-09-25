بالصور: اللجنة القطرية تُواصل أعمال مشروع تجهيز "مركز حمد للرعاية اليومية" بغزة





وقالت اللجنة على صفحتها عبر (تويتر): إن المركز سيقدم خدمات الإيواء الدائم والجزئي لحالات الشلل الدماغي والمصابين، وخدمات الرعاية المنزلية والتربوية والتعليمية.





وأضافت: المركز من تبرع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.











رام الله - دنيا الوطنتواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أعمال مشروع إنشاء وتجهيز "مركز حمد بن جاسم للرعاية اليومية" في غزة، على مساحة أربعة دونمات.