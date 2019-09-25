بالصور: اللجنة القطرية تُواصل أعمال مشروع تجهيز "مركز حمد للرعاية اليومية" بغزة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أعمال مشروع إنشاء وتجهيز "مركز حمد بن جاسم للرعاية اليومية" في غزة، على مساحة أربعة دونمات.
تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أعمال مشروع إنشاء وتجهيز "مركز حمد بن جاسم للرعاية اليومية" في غزة، على مساحة أربعة دونمات.
وقالت اللجنة على صفحتها عبر (تويتر): إن المركز سيقدم خدمات الإيواء الدائم والجزئي لحالات الشلل الدماغي والمصابين، وخدمات الرعاية المنزلية والتربوية والتعليمية.
وأضافت: المركز من تبرع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.
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