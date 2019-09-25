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(الأناضول): الرئيس الإسرائيلي يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

(الأناضول): الرئيس الإسرائيلي يتجه لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة
نتنياهو ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (الأناضول) اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلين، يتجه لتكليف رئيس الوزراء، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلت عن يائير لابيد، وهو الشخصية الثانية في حزب (أزرق أبيض): بأن الحزب يرفض المشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو حتى في حالة التناوب.

هذا وتستمر في إسرائيل اليوم الأربعاء، المساعي الهادفة إلى الخروج من العقدة السياسية المستعصية. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه سيعقد في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس مساء، لقاءٌ آخر بين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، تحت رعاية الرئيس رؤوفين رفيلين. 

وسيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة إقامة حكومة وحدة وطنية، قبيل اتخاذ الرئيس رفيلين قراره بشأن من هي الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وقالت مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب (الليكود): إن غانتس لا يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في إطار التناوب على رئاسة الوزراء.

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