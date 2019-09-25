ليبرمان يدعو نتنياهو لإبداء مرونة في المفاوضات مع (أزرق أبيض)



ويستقبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين الساعة السادسة مساءً نتنياهو وغانتس، لدفع المفاوضات بينهما إلى الأمام.





وأفيد أن ريفلين يستعد لإمكانية تكليف نتنياهو في ختام هذا اللقاء بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جانبه، قال القطب عن (يمينا)، الوزير رافي بيرتس، أن الوحدة هي واجب الساعة، فيما رأى زميله في الحزب، نفتالي بينت، أنه من المفضل أن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء أولاً فيمهد غانتس ليخلفه.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس حزب (يسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إبداء مرونة في المفاوضات مع رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؛ لتفادي الذهاب إلى انتخابات ثالثة.