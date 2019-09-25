تحذيرات من تدهور الحالة الصحية للأسير غنام المضرب منذ 74 يوماً

ويعاني الأسير غنام من سرطان الدم، حيث فقَد من وزنه قرابة 20 كيلو، إضافة إلى الإعياء والإجهاد التام، مما أفقده عدم القدرة على التوازن.





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إنه من المقرر اليوم، أن ترد نيابة الاحتلال على طلب الأسير أحمد إسماعيل علي، لإنهاء اعتقاله الإداري، علماً أنه مضرب منذ شهرين، وهو في وضع صحي صعب للغاية.



إلى ذلك، أكد عبد ربه، بأن المشاورات مستمرة بين قيادات الحركة الأسيرة، وإدارة السجون حول مستقبل هذا الإضراب ومدى تجاوب إدارة السجون؛ لتنفيذ الاتفاقيات، وإنهاء قضية أجهزة التشويش، وتفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام أسبوعياً، وإعادة الأسرى الذين تم نقلهم إلى العزل الانفرادي في سجن (نفحة) وزيارة ذوي أسرى قطاع غزة، ونقلهم إلى سجن (النقب).



وشدّد عبد ربه، على أنه في حال عدم استجابة إدارة السجون لكافة مطالب الأسرى، فستنضم مجموعات جديدة للإضراب.

رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من تدهور الحالة الصحية للأسير أحمد غنام، والمضرب عن الطعام منذ 74 يوماً، احتجاجاً على الاعتقال الإداري.