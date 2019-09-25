شؤون فلسطينية

بالصور: كتائب القسام تُفكك أحد مواقعها العسكرية شمال القطاع

بالصور: كتائب القسام تُفكك أحد مواقعها العسكرية شمال القطاع
كتائب القسام تفكك أحد مواقعها العسكرية شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام محلية، إن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فكّكت أحد مواقعها العسكرية في شمال غزة، المقابل للمستشفى الإندونيسي، والمعروف بـ"الجدار" لصالح توسعة المستشفى الإندونيسي.

وأوضح القيادي في حماس، أبو خالد أبو عسكر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الخدمة الصحية المتكاملة في شمال غزة، حيث إن مساحة المستشفى الموجودة حالياً لا تلبي حاجة الشمال، خاصة أنه تم قبل أيام، وضع حجر الأساس لقسم غسيل الكلى الذي يعتبر مطلباً شعبياً في منطقة الشمال، لوجود حوالي ثلث حالات غسيل الكلى في منطقة شمال غزة من أصل مجموع الحالات في قطاع غزة.

وأضاف أبو عسكر: أن قسم غسيل الكلى، سيكون إضافة نوعية إضافة لتخصصات آخرى ستضاف إلى الخدمة الصحية في الشمال، ستقام على هذه الأرض الجديدة، وفق ما نقل موقع (فلسطين اليوم).

وتوجه أبو عسكر بالشكر الجزيل لوزارة الصحة والقائمين عليها الذين يسعون جاهدين لتوفير الخدمة الصحية قريباً من سكن المواطنين في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يحياها أبناء شعبنا والناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومن جهته، أكد القيادي في كتائب القسام أبو بلال، أن كتائب القسام حامية لأبناء شعبنا في الحروب وأيضاً الداعمة والمساندة والحاضنة في السلم، وأن تخلي كتائب القسام عن أرض الموقع لصالح المستشفى، جاء من منطلق وقوف الكتائب عند مسؤولياتها تجاه أبناء شعبها الذي يحتضن المقاومة، وإن المواقع والمستشفيات ضرورية لتقديم الخدمة كل في مجاله.

وأضاف أبو بلال: "أننا في كتائب القسام لن نخذل أبناء شعبنا في أي من الميادين، وسيجدنا شعبنا دائماً سباقين لما فيه مصلحتهم".

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الصحة، أن العمل في إنشاء قسم غسيل الكلى، سيبدأ قريبا بإذن الله بعد استلام الأرض بشكل رسمي.

من جهته، تابع رئيس سلطة الأراضي بغزة، ماهر أبو صبحة وطواقم سلطة الأراضي الميدانية والمساحية، عملية تفكيك موقع الجدار العسـكري، تمهيداً لتسليمه لوزارة الصحة لإقامة مستشفى لغسيل الكلى.

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