سلطة جودة البيئة والشرطة البيئية يضبطان طائر البوم النسري بمحل تجارية بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

تمكنت سلطة جودة البيئة والشرطة البيئية من ضبط طائر البوم النسري في أحد المحلات التجارية اليوم، في مدينة حلحول شمال الخليل، وذلك بعد تلقي معلومات حول وجود الطائر في قفص معروض للبيع في المدينة.



وأشارت سلطة جودة البيئة، إلى أنه تم تحرير محضر ضبط عدلي لصاحب المحل، وتم التحرز على الطائر، ونقله الى متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي في جامعة بيت لحم، وفتح ملف كامل للطائر من أجل رعايته والعناية به صحياً حسب الأصول، ومن ثم إعادته إلى الحياة البرية.



وذكرت بأن الطائر هو من الطيور المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحماية الطبيعية، ويحمل الاسم العربي بومة نسارية، والأسم الانجيلزي له Eagle Owl، والأسم العلمي له Bubo bubo ويعد من الطيور الجارحة وليلي وكبير الحجم ينتمي إلى فصيلة البوم الحقيقي، وتدل تسميته على ذلك، وحجمه يعادل حجم النسر وطوله من أعلى رأسه وحتى نهاية الذيل 70 سم، وطول الجناحين وهما مفتوحان 180 سم، ويفترس كمية من الفرائس يُعادل وزنها 250ــ 300 غم يومياً.



وأكدت سلطة جودة البيئة على تواصل طواقمها في محافظات الوطن لحملاتها التفتيشية والرقابية لضبط مثل هذه الطيور والحيوانات البرية من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي الفلسطيني، مشددة على أنه وفق المادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميته كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.



وأهابت في تعاون المجتمع المحلي مع طواقم سلطة جودة البيئة للتبليغ عن مثل هذه الحالات، مثمنة الوعي البيئي لدى المواطنين وحرصهم على عدم تدوالها أو بيعها أو شرائها لما في ذلك أهمية للحفاظ على النظام البيئي، والتنوع الحيوي في فلسطين.