الرويضي: اعتقال الهدمي واقتحام منزل غيث يأتي في إطار التخبط الاحتلالي



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن منظمة التعاون الإسلامي، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تجري اجتماعات مختلفة حول مواضيع تتعلق بملف القدس واللاجئين، لدعم الموقف

الفلسطيني والقيادة، ممثلة بالرئيس محمود عباس، بكل توجهاته.

رام الله - دنيا الوطنقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، أحمد الرويضي: إن اعتقال وزير القدس، فادي الهدمي، واقتحام منزل محافظ القدس عدنان غيث، يأتي في إطار فرض الأمر الواقع، والتخبط الاحتلالي وترويع أهل القدس، مؤكداً في السياق على الاستمرار في الفعاليات الرافضة لعمليات الهدم الجماعي والتهجير القسري.