وزير الاتصالات: مؤتمر للترددات يُعقد الشهر المقبل لفرض عقوبات بحق الشركات الإسرائيلية



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إنه يجري الترتيب لعقد لقاء في الأيام المقبلة مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ليتم وضع الاتحاد أمام مسؤولياته، وطرح موضوع الترددات للهاتف الخلوي من الجيلين الرابع والخامس، وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ومناقشة رفع شكاوى لمحاكمة الشركات الإسرائيلية العاملة في فلسطين، ومن يتعامل معها من الشركات الدولية.



واعتبر سدر عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في المستوطنات الواقعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ووضعها لأبراج التقوية، خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية.



وأعلن وزير الاتصالات، عن مؤتمر دولي للترددات سيُعقد الشهر القادم في مصر، لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركات الإسرائيلية، والشركات المتعاونة معها، مشيراً إلى تجهيز قرار لصالح فلسطين.



وأكد وزير الاتصالات في كلمته أمس، أمام مؤتمر الاتحاد البريدي على إصرار دولة فلسطين على الانضمام لهذا الاتحاد وفضح ممارسات حكومة الاحتلال، ومنعها من وصول الطرود البريدية لفلسطين إلى جانب احتجازها لعشرة أطنان من هذه الطرود منذ ثماني سنوات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر: أن عدداً من الدول المشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي الاستثنائي الثالث، المنعقد في جنيف، سيصدر عنها غداً الخميس إعلان مشترك لدعوة الاتحاد؛ ليكون حكماً على القطاع البريدي في فلسطين للحد من الانتهاكات الإسرائيلية.