شاهد: مُصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تُثير جدلاً
رام الله - دنيا الوطن
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جالساً.
وأثارت هذه المصافحة اهتماماً كبيراً من قبل المغردين الخليجيين في (تويتر) الذين رأوا في ذلك مخالفة لـ (بروتوكول) مصافحة زعيم لزعيم أجنبي.
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جالساً.
وأثارت هذه المصافحة اهتماماً كبيراً من قبل المغردين الخليجيين في (تويتر) الذين رأوا في ذلك مخالفة لـ (بروتوكول) مصافحة زعيم لزعيم أجنبي.
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