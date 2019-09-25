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شؤون فلسطينية

18 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم حي بطن الهوا في رام الله

18 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم حي بطن الهوا في رام الله
جيبات إسرائيلية - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حي بطن الهوا في رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوة عسكرية مكونة من 18 آلية، اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي بطن الهوا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها: أن قوات الاحتلال نشرت قناصة على بناية "الجمال" في الحي ذاته، كما داهمت مستودعاً للأدوية في الحي ذاته.

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