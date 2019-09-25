الشرطة تحتجز 30 مركبة "خاصة" تنقل ركاباً مقابل أجر بالخليل





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً للجهود المبذولة في الحد من ظاهرة المركبات الخاصة التي تقوم على نقل ركاب مقابل أجر، نظراً لعدم قانونية هذه المركبات في نقل الركاب، قامت شرطة المرور بحجز 30 مركبة خاصة، أثناء نقلها ركاباً مقابل أجر مادي.





وأضافت: أن دوريات شرطة المرور، قامت بإيقاف هذه المركبات الخاصة بعدة مناطق مختلفة من محافظة الخليل اليوم، حيث تبين أنها تعمل على نقل ركاب مقابل أجر، وتم ضبطها أصولاً وحجزها ومخالفة سائقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





وناشدت الشرطة المواطنين بعدم التعاطي مع المركبات الخاصة أثناء تنقلهم داخل المحافظة، وذلك لعدم استيفاء هذه المركبات للشروط القانونية التي تخولها بنقل الركاب، وتفادياً للمشاكل الناتجة عن ذلك، مؤكداً استمرار جهود الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة.

رام الله - دنيا الوطناحتجزت الشرطة، اليوم 30 مركبة "خاصة"، كانت تقوم على نقل ركاب مقابل أجر مادي في الخليل.