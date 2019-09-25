فلسطين تُشارك بالدورة الرابعة لرؤساء برلمانات آسيا وأوروبا في كازاخستان



وشارك باجتماعات المؤتمر حوالي 60 وفداً برلمانياً و15 منظمة دولية، وكانت الدعوة موجهة من ثلاثة برلمانات "جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية وجمهورية كوريا" .



حيث ألقى صبح كلمة فلسطين في هذا المؤتمر، وطالب خلالها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام التدهور الحاصل في العالم وخاصة في فلسطن والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، والمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها ضد البشر والحجر والشجر، كما طالب برلمانات أوروبا وآسيا بإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وانسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





وأكد على ضرورة وضع استراتيجيات وآليات واضحة تكرس ثقافة قبول الآخر والعيش المشترك، وتعمل على بناء علاقات تشاركية تقوم على الإحترام، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكن من تبادل المعرفة، وتوحد الرؤى والجهود حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول أوروآسيا، فالجهود الجماعية المبنية على الثقة والاحترام، ستمكن من التغلب على الفوضى التي تجتاح العالم، في ظل التجاوز على مبادئ القانون الدولي وتحديه، تحت مبررات غير مقبولة أو منطقية.



كما تحدث العديد من رؤساء وفود الدول العربية والأجنبية التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



وعلى هامش المؤتمر التقى السفير صبيح والسفير أبو زيد مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني أسكار شاكيراف، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البرلمانين الفلسطيني والكازاخستاني، وأكد المسؤول الكازاخي على مواقف كازاخستان الثابتة الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطناختتمت في العاصمة الكازاخستانية، نور سلطان، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعات الدورة الرابعة لمؤتمر رؤساء برلمانات دول آسيا وأوروبا، والتي استمرت يومين، حيث ترأس وفد دولة فلسطين في الدورة، السفير محمد صبيح، الأمين العام للمجلس الوطني الفلسطيني، وعضوية كل من: الدكتور فوزي السمهوري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والدكتور منتصر أبو زيد، سفير دولة فلسطين لدى كازاخستان.