الأوقاف تُحذّر من اقتحام رئيس الشاباك الأسبق ساحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة اقتحام رئيس جهاز الشاباك الأسبق آفي ديختر، وعشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، وتنفيذ جولات استفزازية بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.



وطالب وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، العرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس والمقدسات قائلاً: "لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم.



أشاد أبو الرب بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، تجاه مقدساتهم وقضيتهم وقيادتهم، داعياً إلى مزيد من اليقظة، والمرابطة في الأقصى؛ لتفويت الفرصة على أعداء السلام.