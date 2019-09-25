مباشر | ورقة الفصائل للمصالحة.. هل تقبلها حركتا فتح وحماس؟

شؤون فلسطينية

الأوقاف تُحذّر من اقتحام رئيس الشاباك الأسبق ساحات المسجد الأقصى

الأوقاف تُحذّر من اقتحام رئيس الشاباك الأسبق ساحات المسجد الأقصى
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة اقتحام رئيس جهاز الشاباك الأسبق آفي ديختر، وعشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، وتنفيذ جولات استفزازية بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، العرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس والمقدسات قائلاً: "لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم.  

أشاد أبو الرب بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، تجاه مقدساتهم وقضيتهم وقيادتهم، داعياً إلى مزيد من اليقظة، والمرابطة في الأقصى؛ لتفويت الفرصة على أعداء السلام.

أخبار ذات صلة

الشرطة تحتجز 30 مركبة &#34;خاصة&#34; تنقل ركاباً مقابل أجر بالخليل

الشرطة تحتجز 30 مركبة "خاصة" تنقل ركاباً مقابل أجر بالخليل

فلسطين تُشارك بالدورة الرابعة لرؤساء برلمانات آسيا وأوروبا في كازاخستان

فلسطين تُشارك بالدورة الرابعة لرؤساء برلمانات آسيا وأوروبا في كازاخستان

هدّدت باعتقاله.. الاحتلال يمنع وزير التنمية مجدلاني من دخول القدس

هدّدت باعتقاله.. الاحتلال يمنع وزير التنمية مجدلاني من دخول القدس

وزارة التنمية الاجتماعية تشنّ هجوماً حاداً على العمادي وحركة (حماس)

وزارة التنمية الاجتماعية تشنّ هجوماً حاداً على العمادي وحركة (حماس)

سفير فلسطين في تركيا يُعلّق على خطاب أردوغان في الأمم المتحدة

سفير فلسطين في تركيا يُعلّق على خطاب أردوغان في الأمم المتحدة

العالول يُحذّر من تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون

العالول يُحذّر من تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون

نيويورك: المالكي يُطلع نظيره المكسيكي على آخر المستجدات السياسية

نيويورك: المالكي يُطلع نظيره المكسيكي على آخر المستجدات السياسية

سلطات الاحتلال تُحقق مع سجانين بسبب العنف ضد الأسرى الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تُحقق مع سجانين بسبب العنف ضد الأسرى الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الأوقاف تُحذّر من اقتحام رئيس الشاباك الأسبق ساحات المسجد الأقصى

الأوقاف تُحذّر من اقتحام رئيس الشاباك الأسبق ساحات المسجد الأقصى

سفير فلسطين في تركيا يُعلّق على خطاب أردوغان في الأمم المتحدة

سفير فلسطين في تركيا يُعلّق على خطاب أردوغان في الأمم المتحدة

سلطات الاحتلال تُحقق مع سجانين بسبب العنف ضد الأسرى الفلسطينيين

سلطات الاحتلال تُحقق مع سجانين بسبب العنف ضد الأسرى الفلسطينيين

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل أربعة أسرى مضربين ضد أجهزة التشويش للعزل

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل أربعة أسرى مضربين ضد أجهزة التشويش للعزل

الحكومة: اعتقال الهدمي واستدعاء غيث سياسة تعكس حالة الإفلاس بالتعامل مع القدس

الحكومة: اعتقال الهدمي واستدعاء غيث سياسة تعكس حالة الإفلاس بالتعامل مع القدس

آليات الاحتلال تتوغل شرق بلدة القرارة بمحافظة خانيونس

آليات الاحتلال تتوغل شرق بلدة القرارة بمحافظة خانيونس

يتقدمهم آفي ديختر.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الاقتحامات الأحد المقبل

يتقدمهم آفي ديختر.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الاقتحامات الأحد المقبل

خالد: حيدر عبد الشافي وإدوارد سعيد نفتقدهما دائماً وفي ذكرى الرحيل

خالد: حيدر عبد الشافي وإدوارد سعيد نفتقدهما دائماً وفي ذكرى الرحيل

منوعات

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو &#34;الألفاظ الخارجة&#34;

أول تعليق من فيفي عبده بعد فيديو "الألفاظ الخارجة"

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: &#34;كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح&#34;

سارة نخلة عن طليقها أحمد عبدالله: "كنت زي روقة وبغسله رجله بالمية والملح"

موقف محرج لـ&#34;دانا حمدان&#34; بـ&#34;الجونة&#34;.. وميس تتدخل

موقف محرج لـ"دانا حمدان" بـ"الجونة".. وميس تتدخل

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

بعد السخرية فستان والدتها الأخضر.. إبنة أصالة تبكي بحرقة وتتحدث عنها

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

شاهد: ميسي يحرج مذيعة حفل الفيفا The Best

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

لماذا ارتدت ميغان ماركل الحجاب؟

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

حلا شيحة تكشف عن إجرائها عملية تجميل واحدة فقط لهذا الجزء

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

عربي

فرنسا تُعيد إلى المملكة المغربية قطعًا أثرية تعود لما قبل التاريخ

فرنسا تُعيد إلى المملكة المغربية قطعًا أثرية تعود لما قبل التاريخ

إعصار (هيكا) يضرب سلطنة عمان

إعصار (هيكا) يضرب سلطنة عمان

لافروف يلتقي نظيره السعودي في نيويورك ويبحث معه ملفات ساخنة

لافروف يلتقي نظيره السعودي في نيويورك ويبحث معه ملفات ساخنة

القضاء الجزائري يُصدر أحكامه ضد شقيق بوتفليقة ومسؤولين

القضاء الجزائري يُصدر أحكامه ضد شقيق بوتفليقة ومسؤولين