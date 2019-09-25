هدّدت باعتقاله.. الاحتلال يمنع وزير التنمية مجدلاني من دخول القدس

ودانت التنمية الاجتماعية منع الاحتلال لمجدلاني والوفد المرافق له من دخول القدس، معتبرةً ذلك يندرج في إطار سياسة الاحتلال الهادفة لمحاربة كل ما هو فلسطيني داخل العاصمة، مؤكدة أن ذلك لن يثني الوزارة عن مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين في القدس، وللجمعيات والمؤسسات المقدسية الشريكة.



رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، من دخول القدس، وهددت باعتقاله.وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، أن مجدلاني كان من المقرر أن يزور العاصمة القدس، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.