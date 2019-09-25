وزارة التنمية الاجتماعية تشنّ هجوماً حاداً على العمادي وحركة (حماس)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن أي حديث عن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، هو تكريس للانقسام، ولا يمثل الوزارة الشرعية بل يمثل حركة (حماس).



جاء ذلك، في معرض التعليق على تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، بشأن صرف مساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لحركة حماس.



وأكدت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن التعامل مع ما يُسمى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، هو تعاون وتعامل مع حركة حماس.



وأعربت وزارة التنمية الاجتماعية، عن استغرابها لاستخدام بعض الدول العربية مُسمى "وزارة التنمية الاجتماعية" للتغطية على الدعم والتعامل المباشر مع حركة حماس.



وكان العمادي أعلن أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يوم غدٍ الخميس.



وأوضح في بيان له: أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.



وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.



ومن المقرر، أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام، وفقاً لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.