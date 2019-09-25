سفير فلسطين في تركيا يُعلّق على خطاب أردوغان في الأمم المتحدة



وجدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود مع كافة الدول لاتخاذ خطوات عملية وملموسة، إما بمؤتمر دولي أو بأي صيغة، لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضع حد لهذا الاحتلال، مشيراً إلى أن المشاورات جارية وبشكل منتظم مع الجانب

التركي.



وشدّد سفير فلسطين لدى تركيا، على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتجسيد مواقف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية على الأرض، واتخاذ خطوات عملية تقود شعبنا لإنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.



وكان الرئيس أردوغان، دعا يوم أمس الثلاثاء، إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل.



وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان: "إذا لم تُطبق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، إذاً ما الفائدة من هذه المنظمة؟".



وأضاف "إذا لم نكن مؤثرين عبر قراراتنا التي نتخذها، فأين ستتجلى العدالة؟"، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني بما هو أكثر من الوعود.



وأردف "أنا أتساءل أين هي إسرائيل، يا ترى أي أراضٍ تشملها إسرائيل، أين كانت إسرائيل عام 1947، وأين أصبحت في 1949 و1967، وأين هي حالياً؟".



وتابع رافعاً خرائط حول المنطقة "العام 1947 تقريباً لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، والمنطقة برمتها فلسطين .. وبعد قرار التقسيم في العام ذاته بدأت فلسطين بالتقلص، وإسرائيل بالتوسع حتى عام 1967".



وأردف "الوضع الحالي تكاد فلسطين غير موجودة، فالمنطقة برمتها تقريبا أصبحت إسرائيل، هل تشبع إسرائيل؟ لا فحالياً تسعى لأخذ ما تبقى".



وأشار إلى أن "هناك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي حول إسرائيل، هل يتم تطبيق تلك القرارات؟ لا، إذاً ما الفائدة من الأمم المتحدة".

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى على أهمية كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، والتي وجّه من خلالها رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه مأساة شعبنا.