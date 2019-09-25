العالول يُحذّر من تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على تواصل الاجتماعات واللقاءات؛ لمتابعة المقاومة الشعبية؛ لتطوير أشكالها في ظل تسارع الاستيطان، محذراً في السياق من خطورة الاعتداءات التي من الممكن أن يتعرض لها المزارعون، والمواطنون، خلال موسم قطف الزيتون من قبل المستوطنين، داعياً إلى مساعدة المزارعين في جني ثمارهم وحراثة حقولهم. مشيداً بصمود المقدسيين بوجه جرائم الاحتلال المتكررة للحفاظ على أرضهم ومقدساتهم.

رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، اعتقال قوات الاحتلال، لوزير شؤون القدس، فادي الهدمي، واقتحام منزل محافظها عدنان غيث، وتسليمه ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها، جزء من سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال من عمليات اعتقالات وإبعاد وهدم للبيوت وفرض الإقامة الجبرية،