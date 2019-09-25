نيويورك: المالكي يُطلع نظيره المكسيكي على آخر المستجدات السياسية



كما اطلعه على نتائج االانتخابات في اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وتداعياتها على الفلسطينيين.



وناقش الطرفان، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" القضايا المشتركة وكيفية تطوير وتعزيز سبل التعاون المشترك في عدة مجالات فيما يصب بمصلحة البلدين، والعمل على عقد مشاورات سياسية لتطوير العلاقات في شتى المجالات.



وطالب المالكي نظيره المكسيكي بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بدول قارة أمريكا الوسطى والجنوبية.



من جهته رحب الوزير ايبرارد بمبادرات تعزيز وتطوير سبل التعاون من جهة، وعقد المشاورات السياسية بشكل دوري، ووجه وزير خارجية المكيسك دعوة للوزير المالكي للقيام بزيارة رسمية للمكسيك؛ تعزيزاً لهذه المبادرات.



حضر الاجتماع الدكتور عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، والمستشار أول ماجد بامية، من بعثة فلسطين للأمم المتحدة، وسكرتير ثالث، لمى صفدي، من مكتب الوزير.

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بنظيره المكسيكي السيد مارسيلو إيبرارد، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأطلعه على اخر المستجدات السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، وعلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الممنهجة وواسعة النطاق ونواياها الاستعمارية المتمثلة في ضم الضفة الغربية والتي كان اخرها تصريحات نتنياهو لضم الأغوار وشمال البحر الميت، وأن هذه التصريحات والنوايا تشكل خرقاً صارخًا للقانون الدولي.