هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل أربعة أسرى مضربين ضد أجهزة التشويش للعزل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء: إن ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قامت قبل أيام بنقل أربعة أسرى مضربين عن الطعام ضد أجهزة التشويش، من سجن (ريمون) إلى عزل سجن (سلمون) الجنائي، واحتجازهم بظروف قاسية وصعبة.



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرى هم كل من الأسير محمد رياض أبو تايه، وساجد أبو غلوس، ونسيم حمادة، وإسماعيل حجازي، من القدس، والأسير حمزة متروك من مدينة طولكرم.



وقالت: إن أكثر من 100 أسير، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من 15 يوماً، احتجاجا على مواصلة إدارة السجون تثبيت أجهزة التشويش في السجون، ورفع درجات ترددها إلى مستويات عالية وقاتلة.