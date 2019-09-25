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شؤون فلسطينية

عريقات يكشف ثلاث استراتيجيات يعمل عليها الرئيس عباس بلقاءات الأمم المتحدة

عريقات يكشف ثلاث استراتيجيات يعمل عليها الرئيس عباس بلقاءات الأمم المتحدة
الرئيس عباس في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن الرئيس محمود عباس، يعمل وفق مخطط استراتيجي في لقاءاته مع قادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الرئيس التقى أمس، رئيس وزراء السويد التي تترأس وكالة (أونروا) بالشراكة مع الأردن، وذلك لضمان الحصول على تفويض للوكالة، يستمر ثلاث سنوات وسد العجز في ميزانيتها، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس عباس، سينجح في ذلك، وهذه الاستراتيجية الأولى التي يعمل عليها الرئيس.

وأضاف عريقات: أن المسألة الثانية من هذه الاستراتيجية تتعلق بتثبيت حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 ورؤيته التي طرحها في مجلس الأمن في فبراير/ شباط من العام الماضي، حول مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، على أساس القانون الدولي.

وبيّن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، أن المسألة الثالثة تتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، عبر إثارة هذا الأمر مع الدول التي تعترف بفلسطين، إضافة إلى توفير الحماية لشعبنا والحصول على قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات.

وفيما يخص دعوة ترامب الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أشار عريقات إلى أن كلمات القادة العرب، تؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن مبادرة السلام العربية، مشيداً بالإجماع غير المسبوق في دعم وتأييد دولة فلسطين والرئيس لثباته على القانون والشرعية الدوليين.

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