ليبرمان: لا أُنسق مع أزرق أبيض أو الليكود لأن مواقفي واضحة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إن حزبه لا ينسق مع الحزبين الأكبر في الكنيست (أزرق- أبيض) أو (الليكود)، وأنه لن يتراجع عن التزاماته للناخبين، ولن يجلس تحت أي شروط "مع المتدينين، والتبشيريين، والقائمة المشتركة والمعسكر الديمقراطي".



وأضاف ليبرمان في منشور على موقع (فيسبوك): "إن وعودنا قبل الانتخابات، هي تعهد حديدي حتى بعد الانتخابات".



وكرر موقفه بأنه يجب إنشاء حكومة وحدة وطنية ليبرالية، وعلى الرغم من أن "أزرق- أبيض، والليكود لا يحتاجان إلى أي حزب آخر لتشكيل ائتلاف، "يجب أن يكون إسرائيل بيتنا جزءًا من هذه الحكومة".



وأوضح ليبرمان، أن عضو الكنيست عوديد فورير التقى عضو الكنيست آفي نيسنكورن من (أزرق- أبيض) أمس، بعد لقائه مع وزير الليكود زئيف إلكين، أمس الأول.