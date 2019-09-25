الحكومة: اعتقال الهدمي واستدعاء غيث سياسة تعكس حالة الإفلاس بالتعامل مع القدس

اعتقال وزير القدس فادي الهدمي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث، اليوم الأربعاء، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة.



وأضاف ملحم: أن هذه الاعتقالات، تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها، وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وثباتاً في مدينتهم المقدسة.



وأشار في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن توقيت هذه الاعتقالات، يتزامن من انعقاد أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يضيف ملفاً حياً في موضوع القضية الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع القادة الفلسطينيين.



وشدّد ملحم على أن ممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ومحاولاته المتكررة لتهويد المدينة وتغيير طابعها، لن تنجح، وستظل القدس عاصمة فلسطين عربية القلب واللسان.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، الوزير الهدمي، بعد أن داهمت منزله في حي الصوانة بمدينة القدس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل المحافظ غيث، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته هو ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها.